Sylvinho exalta 'bom desempenho' do Corinthians: 'Gol poderia ter saído antes'

Apesar da vitória apertada sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, o técnico Sylvinho fez uma avaliação positiva sobre o desempenho do Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena. Ele elogiou os números da equipe e disse que o gol, marcado por Fábio Santos em cobrança de pênalti, poderia ter sido marcado antes.

"Tivemos mais posse de bola, fomos melhor em campo, criamos as melhores chances, chutamos mais a gol, enfim. Tivemos números expressivos e bons, desempenho bom também. Poderíamos ter feito esse gol antes, mas do outro lado tem um adversário, um time que recentemente conquistou o título da Copa Sul-Americana, um time forte fisicamente, bem construído e que nos trouxe muitos problemas para romper essa linha de cinco zagueiros", analisou o técnico.

Para Sylvinho, a atuação do time paranaense valorizou o desempenho do Corinthians. "Sempre que a gente analisa nosso time, não esqueçam que do outro lado tem um adversário. Passar aquela linha de cinco é muito difícil. São atletas experientes, robustos, com boa qualidade física, percepções defensivas muito boas, é um grande time o Athletico-PR."

"Tínhamos uma primeira saída mais tranquila, mas no campo do adversário encontramos dificuldades. Absolutamente normal. Os volantes são agressivos, tem enfrentamento físico forte. Transpor essa barreira é difícil. O Du (Queiroz) acabou tendo alguns erros de passe que comprometeram, a partir dessa semana vamos começar a formatar nosso time para o próximo jogo", declarou.

Com a vitória, o Corinthians se consolidou na quarta colocação da tabela e está classificado para a próxima Copa Libertadores. O time paulista só tem mais dois jogos nesta reta final do Brasileirão. Como o Palmeiras foi campeão da Libertadores e está no G-4, a zona de classificação inclui agora o quinto colocado também, praticamente garantindo o Corinthians na fase de grupos.

"O campeonato ainda tem duas rodadas importantes para nós. Os números não são finais. Estamos satisfeitos de ter entrado do grupo seleto do G-4. Está tudo muito apertado. Temos falado isso ao elenco: não tem nada decidido. É muito bom estarmos na posição que estamos, mas faltam dois jogos. Não há mínima condição de fazer análise de campeonato ainda. Vamos jogo a jogo", projetou Sylvinho.