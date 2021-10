Sylvinho faz últimos ajustes e finaliza preparação do Corinthians para clássico

O técnico Sylvinho comandou, no fim da tarde deste domingo, o último treinamento tático do Corinthians antes do clássico diante do São Paulo. No CT Dr. Joaquim Grava, o treinador também realizou ajustes de movimentação e posicionamento e definiu o time que deve atuar no jogo desta segunda-feira, às 20h, no estádio do Morumbi.

O Corinthians tem desfalques para a partida, incluindo dois jogadores titulares. O lateral-direito Fagner cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Du Queiroz. Já o meia-atacante Willian, que lesionou o músculo posterior da coxa esquerda e ficará mais de um mês fora, deverá ser substituído por Gustavo Mosquito, mas Adson e Jô também são opções para a vaga.

Willian segue fazendo tratamento com o departamento médico do time, assim como os meias Roni, que sofreu uma entorse ligamentar no joelho direito, e Ruan Oliveira, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e já está há mais de um ano sem jogar.

O treinamento deste domingo contou com uma atividade tática em campo reduzido. Depois, o técnico Sylvinho fez um treinamento para ajustar o posicionamento e movimentação do time, Antes de finalizar o treino, os atletas treinaram jogadas de bola parada, ofensivas e defensivas. A atividade foi acompanhada de perto pelo presidente do clube, Duilio Monteiro Alves.

A expectativa é de que Sylvinho mande a campo uma escalação com: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito (Adson ou Jô) e Róger Guedes.

O meio-campista Renato Augusto falou sobre a partida desta segunda e destacou a competitividade do clássico e do campeonato. O jogador também falou sobre sua sequência de partidas pelo Corinthians.

"São duas boas equipes dentro de um campeonato que é extremamente competitivo. Nesses últimos jogos a gente tem que enfrentar cada jogo como uma final. A gente sabe que clássico é diferente e temos que tentar fazer o que a gente vem fazendo para seguir subindo na tabela. Agora eu estou tendo uma sequência maior de jogos, tendo que recuperar e já jogar. Está sendo uma sequência importante para mim e acredito que ainda posso evoluir bastante", disse. O Corinthians é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos.