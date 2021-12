Sylvinho não vai antecipar férias no Corinthians apesar de vaga na fase de grupos da Libertadores

O técnico Sylvinho foi categórico ao garantir que não haverá férias antecipadas a jogadores do Corinthians após a confirmação da vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O treinador se recusou a entrar em projeções futuras e elogiou o que foi alcançado até o momento.

"Mais acertos que erros, os números são muito positivos. Ninguém há cinco meses escreveu que entraríamos direto na fase de grupos da Libertadores. Falta um jogo importante, vai acabar no dia 9 de dezembro. Não tem férias, absoluto. Nem entro na questão. Entro na questão que amanhã (segunda-feira) tem treino", disse o treinador.

O Corinthians disputa com o Fortaleza a quarta colocação na tabela final do campeonato. Apesar de não depender apenas de si, o time paulista pode ficar perto do objetivo caso vença o Juventude, que briga contra o rebaixamento, na última rodada. Sylvinho garantiu que o foco total é no jogo da próxima quinta-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi. O Corinthians possui 57 pontos.

"Não vamos fazer uma autoanálise neste momento, o que sabemos é que temos vaga direta para a Libertadores. Ainda temos uma possibilidade matemática de G4, vamos continuar lutando. Mais cinco dias de trabalho árduo e duro. Já que há a possibilidade de buscar o G4, nós vamos em busca deste objetivo. Vamos lutar, mais quatro dias de bom treinamento para terminar nosso campeonato", disse o treinador.

Em outubro, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, garantiu que Sylvinho iniciará 2022 como técnico do time. Por outro lado, há uma pressão de parte da torcida por uma troca no comando. O treinador não se aprofundou ao falar sobre sua sequência no clube para a próxima temporada, mas demonstrou satisfação com o trabalho feito e com o ambiente.

"Estou bastante feliz no clube, temos um trabalho muito leal, forte, de qualidade e alinhado com diretoria e presidência, que são muito presentes no dia a dia. Temos um ambiente maravilhoso. Os resultados são favoráveis", completou Sylvinho.