Sylvinho pede calma para adaptação de reforços e elogia Roger Guedes: 'Completo'

O "galáctico" Corinthians ainda nem entrou em campo com todos os seus reforços, e Sylvinho já usou parte de sua entrevista coletiva depois do empate com o Juventude por 1 a 1 na Neo Química Arena para pedir calma com os novos atletas, de quem se espera muito.

O treinador ressaltou que é preciso tempo para que eles se adaptem e alcancem o ritmo de jogo ideal até chegar ao ápice técnico. Giuliano e Renato Augusto já vinham jogando e Roger Guedes estreou com gol para salvar o time da derrota diante do Juventude em São Paulo. Willian ainda ficará à disposição.

"Temos que salientar que são atletas que qualificam o grupo, mas que precisam de seu tempo para se adaptar. Ao longo dos treinos e jogos vão respondendo, e a expectativa é que respondam cada vez mais vez. São quatro atletas que vêm de histórias diferentes, uns com menos jogos, outros com mais, potências físicos e idades diferentes. Vamos pouco a pouco. Estamos construindo um grupo forte e que está buscando o seu espaço", explicou o treinador.

Sylvinho ficou muito satisfeito com o desempenho de Roger Guedes em sua estreia. O atacante marcou de falta o belo gol que garantiu um ponto ao Corinthians contra o Juventude. O comandante corintiano elogiou o jogador, "completo", segundo ele.

O Roger Guedes vem de uma inatividade de jogo bem longa, mas é um atleta jovem e saudável. Tem um grande potencial físico e técnico, é privilegiado nesse aspecto. Já se colocou à disposição de jogar. O atleta conseguiu ir e voltar e se sacrificou na parte defensiva, além de dar amplitude e profundidade na parte ofensiva. Foi premiado com o gol no final do jogo.

Sylvinho fez a leitura de que Roger Guedes tem a capacidade de jogar em mais de uma posição no ataque. Existe a expectativa de que o atleta seja utilizado como um falso 9 em algumas ocasiões depois que Willian entrar no time, acomodando todos os reforços. Assim, Jô deixaria a equipe titular.

"O Roger é um atleta que tem a capacidade de jogar em mais de uma função. Começou a sua trajetória pela direita, depois teve um outro período pelo lado esquerdo. Quando foi para China jogou pelo lado esquerdo e depois como segundo atacante, por trás do centroavante. Mas é um jogador que pode jogar pelos dois lados e também como centroavante e como um segundo homem de ataque. É um atleta completo, que pode ser usado em funções diferentes".

O Corinthians se manteve na sexta colocação, com 27 pontos, e perdeu a chance de encostar no Flamengo. No domingo, às 18h15, encara o Atlético-GO fora de casa, em Goiânia, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.