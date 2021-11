Sylvinho reforça confiança em Cássio no Corinthians após falha: 'Todos acertamos e erramos'

O técnico Sylvinho minimizou a falha cometida pelo goleiro Cássio na derrota do Corinthians para o Ceará por 2 a 1, na noite de quinta-feira, na Arena Castelão. O treinador afirmou que, pela experiência, o jogador não deverá se abalar pelo erro na saída de bola, que gerou o primeiro gol do adversário na partida.

A falha aconteceu logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Vina aproveitou a chance e abriu o placar. O Corinthians chegou a buscar o empate com Roger Guedes, aos 38 minutos da etapa final. Mas o Ceará anotou o segundo gol logo seguida, aos 42, com Yony González, que tem passagem pelo time paulista.

"O futebol vive de acerto e de erros. Trabalhamos com um grupo, vamos continuar a confiar e trabalhando num grupo. O atleta é passível de um erro, assim como nós. Faz parte, todos nós acertamos e erramos", comentou o treinador, ao minimizar a falha do goleiro.

Sylvinho descartou sacar Cássio do time titular. E rebateu as críticas que o jogador sofreu ao longo da temporada. "Na parte pessoal, o Cássio, assim como demais atletas de nível e experiente, são atletas acostumados com críticas e grandes elogios. Eles lidam com isso de forma bem tranquila", declarou.

"(Ele faz parte do) O grupo que nos trouxe até aqui. Confiamos no que está sendo feito. Chegar, volto e sou repetitivo, faltam três jogos e nós estamos num desejo grande, lutando por uma vaga de Libertadores palmo a palmo. O cenário poderia ser bem diferente naquilo que pintavam. Vai ser fácil? Não. Mas nós disputamos, nesse período, a condição de estar disputando essa vaga nesses três jogos", comentou Sylvinho.

Apesar da derrota, o Corinthians segue no quarto lugar da tabela, com 53 pontos. Os quatro primeiros colocados da classificação garantem vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.