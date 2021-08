Sylvinho relaciona força máxima e pode repetir Corinthians diante do Athletico-PR

Sylvinho não relevou qual escalação vai utilizar com o Corinthians na visita ao Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada. Mas o técnico não tem problemas e relacionou força máxima para o jogo do Brasileirão. A dúvida é se Renato Augusto começa jogando, mas há a possibilidade de repetição do time que fez 3 a 1 no Ceará.

Depois de ótima estreia diante do time cearense, jogo no qual entrou no segundo tempo, deu bons desarmes e ainda deixou sua marca na vitória por 3 a 1, o meia segue sem condições de atuar os 90 minutos. Mas já aguenta disputar ao menos uma etapa. Resta saber se desde o início neste domingo.

Sylvinho não esconde que sonha em utilizar Renato Augusto e Giuliano juntos para aumentar a qualidade na armação. Porém, não pretende antecipar etapas e pode, mais uma vez, adiar o sonho. Com os dois gols e a boa atuação de Adson, deve dar novo voto de confiança ao jovem da base.

Com 16 rodadas disputadas até então no Brasileirão, o Corinthians ainda não conseguiu emplacar na competição. Acabar com o efeito gangorra é a meta na visita ao Athletico-PR, no qual buscará ganhar dois jogos seguidos pela primeira vez.

Os corintianos falam em brigar por vaga na Libertadores, mas para isso têm de mostrar regularidade. Aproveitar a má fase do rival no Brasileirão, no qual está em queda livre, virou mantra para a partida.

Sylvinho tem chance de repetir a escalação inicial utilizada contra o Ceará, com Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Rony, Giuliano e Adson; Gustavo Silva e Jô.