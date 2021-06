Sylvinho se esquiva sobre saída de Avelar e revela conversa com Jô

O técnico Sylvinho comemorou a primeira vitória à frente do Corinthians na Neo Química Arena, sobretudo pela difícil semana que o grupo precisou enfrentar. O treinador, no entanto, se esquivou das questões polêmicas que antecederam a partida. Não opinou sobre a rescisão de Danilo Avelar e se limitou a comentar somente a conversa que teve com Jô em relação a sua função em campo.

Ao ser questionado sobre o que achou sobre a saída do zagueiro, comentou que sua preocupação ficou em blindar o grupo. "Temos pouco tempo para trabalhar, o campeonato é difícil. O clube já se posicionou pela situação grave. Como treinador, me preocupou também as relações do grupo e por isso tentamos blindar o elenco. Tinha apenas um dia e meio até entrar em campo. Trabalhamos forte a parte tática e o grupo respondeu Eles tiveram boa performance."

Na última semana, além de Avelar, Sylvinho perdeu outro zagueiro, Bruno Méndez, emprestado ao Internacional. O treinador disse que está avaliando a base para evitar a carência no setor defensivo. "Estamos analisando todas as possibilidades que tivermos. Estamos avaliando os atletas do sub-23 na medida do possível. Vamos continuar avaliando, temos outros jovens no grupo que já subiram. Existe a preparação coletiva e também a individual. Estamos monitorando."

Sobre Jô, não entrou no mérito da revolta dos torcedores e destacou somente a atuação do atacante. Ele revelou que teve uma conversa com o jogador para tentar adequar melhor o posicionamento e dar mais resultado. Contra o Sport, ele participou do primeiro gol, contra de Maidana, e marcou o segundo.

"O Jô tivemos uma conversa assim que ele se colocou à disposição. Ele ficou fora de um jogo, depois fez fisioterapia e voltou com o elenco. Conversamos sobre reduzir a área de atuação dele, tirar o melhor, ter muita retenção de bola, fazendo a defesa sair, para dar mais retorno. Atleta experiente, que sabe que vai dar condição de ajudar o time e ser ajudado. Tem ocorrido esse entendimento do atleta e sobretudo pelo grupo. Fico feliz pelo resultado."