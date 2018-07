Sylvinho será um dos auxiliares de Tite na seleção

O ex-lateral do Corinthians Sylvinho é o novo integrante da comissão técnica da seleção brasileira principal. Ele será um dos auxiliares do técnico Tite, ao lado de Cléber Xavier e do filho do treinador Matheus Bachi. O anúncio foi feito nesta tarde, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), durante entrevista coletiva do treinador e do coordenador de seleções, Edu Gaspar.

Sylvinho, que chegou a recusar um convite para suceder Tite no comando do Corinthians, não deixará o cargo que exerce na Inter de Milão. Da comissão anterior, quando o técnico era Dunga, permanece o treinador de goleiros, Taffarel, o médico Rodrigo Lasmar e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que deixará o Corinthians para ser exclusivo da seleção.

"Cada membro tem função específica a nos passar durante períodos de preparação e convocação", disse Edu Gaspar. "O Fábio, nós entendemos ser importante ter informações físicas e fisiológicas dos atletas."

Tite estreará na seleção no dia 1º de setembro, contra o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. No dia 6, o adversário será a Colômbia, em Manaus.

A convocação está marcada para 15 de agosto, mas como a data está dentro do período da Olimpíada, a CBF, a pedido da comissão técnica, está tentando adiar para o dia 22. Para isso, porém, será necessário autorização da Fifa. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, já formalizou o pedido à entidade, mas ainda não obteve resposta.

"Tomara que dê certo", disse Tite, que completa um mês de sua contratação nesta quarta-feira - nesse período, assistiu dez jogos do Equador, dois in loco, e 12 da Colômbia, dois diretamente em estádios.