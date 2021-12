Sylvinho vê empate justo do Corinthians e destaca dificuldade imposta pelo Grêmio

O técnico Sylvinho chamou atenção para a dificuldade do jogo diante do Grêmio, mesmo com a situação difícil vivida pelo time gaúcho. Em entrevista após o empate por 1 a 1 neste domingo, o treinador do Corinthians afirmou que seu time mereceu o empate e discordou que o adversário estava fragilizado devido à campanha ruim que faz neste Brasileirão, afirmando que o objetivo dos times aflora nas rodadas finais.

"Nós sabíamos da dificuldade do jogo. Discordo que o Grêmio estava jogado, recentemente fez um grande jogo, ganhou por 3 a 0 e veio aqui jogar suas possibilidades. Nós respeitamos as camisas e os atletas. Criamos mais no segundo tempo. O objetivo dos times nas últimas rodadas fica muito aflorado e o jogo era muito complicado. A situação difícil lá em baixo não tira o nível do clube, atleta e treinador, é alto nível do outro lado", afirmou Sylvinho.

"O adversário marcou muito forte no primeiro tempo, se desgastou bastante. É uma característica da escola do Sul. Nosso time teve vontade, desejo, entrou para ganhar, eu vi dois times lutando com suas armas. Não vou fazer projeção para o futuro. Não foi a melhor partida nossa, o adversário nos trouxe muita dificuldade. O empate foi bem merecido em casa, terminamos invicto em nosso estádio nesta parte do campeonato", completou o treinador corintiano.

Sylvinho destacou que o Corinthians cresceu de produção após as substituições feitas no segundo tempo, quando o empate do time paulista saiu. O treinador disse também que todos os atletas estão atuando em funções com as quais possuem afinidade.

"Nós somos extremamente ofensivos. Todo mundo joga na sua posição. O time melhorou após as alterações e poderia até fazer o segundo. Uma análise mais coerente é feita até uns 80 minutos. A partir dos últimos 10, se você precisa arriscar, não dá para falar que o jogador não está na sua função de origem de jeito nenhum", finalizou.

O ponto somado neste domingo leva o Corinthians ao quarto lugar no Brasileirão, posição que pode mudar até a última rodada, mas uma coisa é certa: o time está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. O clube alvinegro possui 57 pontos.