Tabárez convoca seleção uruguaia com Eguren e mais três que atuam no Brasil

MONTEVIDÉU - O técnico Óscar Tabárez anunciou nesta segunda-feira os 25 nomes pré-convocados para representarem a seleção uruguaia na Copa do Mundo deste ano. Destes, quatro devem se sentir em casa em território brasileiro, já que atuam em clubes do País. Até o dia 2 de junho, o treinador terá que cortar dois jogadores para, então, definir os 23 inscritos na competição.

Uma das surpresas da lista foi o volante Sebastián Eguren. O jogador, que tem sofrido para se firmar entre os titulares do Palmeiras, não vinha sendo chamado e era uma incógnita na convocação. Por outro lado, o goleiro Martín Silva, do Vasco, o lateral-esquerdo Álvaro Pereira, do São Paulo, e o meia Nicolás Lodeiro, do Botafogo, eram presenças praticamente garantidas.

Além dos quatro que atuam no momento em clubes brasileiros, a convocação tem outros quatro nomes que já passaram pelo País, incluindo o melhor jogador da última Copa do Mundo: Diego Forlán, que passou pelo Internacional entre 2012 e 2013. Lugano, ex-São Paulo, Fucile, ex-Santos, e Arévalo Ríos, ex-Botafogo, também já jogaram no Brasil.

Repetir a grande campanha de 2010 é justamente o que desejam os uruguaios. Até por isso, chamaram para a Copa de 2014 nada menos que 16 nomes que ajudaram a levar a seleção ao quarto lugar na África do Sul. Entre os que atuaram quatro anos atrás e foram esquecidos para este Mundial estão o goleiro Castillo, ex-Botafogo, o zagueiro Victorino, ex-Cruzeiro e atualmente no Palmeiras, e o atacante Loco Abreu, ex-Botafogo.

Se em 2010 a forte defesa ajudou a levar o Uruguai longe, em 2014 a qualidade da equipe está no setor ofensivo, principalmente em Luis Suárez, do Liverpool, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, considerado dois dos melhores atacantes do mundo. Diego Forlán, hoje no Cerezo Osaka, do Japão, está longe da melhor fase, mas também é peça importante por sua experiência.

Estes nomes serão fundamentais se o Uruguai quiser fazer bonito no Brasil, até porque a equipe está no "grupo da morte" da competição, ao lado de Inglaterra, Itália e Costa Rica, na chave D. A estreia dos uruguaios será no dia 14 de junho, diante dos costa-riquenhos, no Castelão, em Fortaleza.

Confira a lista com 25 pré-convocados da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Vasco), Rodrigo Muñoz (Libertad-PAR).

Defensores: Diego Lugano (West Bromwich-ING), Diego Godín (Atlético de Madri-ESP), José María Giménez (Atlético de Madri-ESP), Martín Cáceres (Juventus-ITA), Maximiliano Pereira (Benfica-POR), Jorge Fucile (Porto-POR), Sebástian Coates (Nacional-URU), Álvaro Pereira (São Paulo).

Meio-campistas: Arévalo Ríos (Morelia-MEX), Walter Gargano (Lazio-ITA), Alejandro Silva (Lanús-ARG), Gastón Ramírez (Southampton-ING), Cristian Rodríguez (Atlético de Madri-ESP), Nicolás Lodeiro (Botafogo), Sebastián Eguren (Palmeiras), Álvaro González (Lazio-ITA).

Atacantes: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain-FRA), Luis Suárez (Liverpool-ING), Diego Forlán (Cerezo Osaka-JAP), Abel Hernández (Palermo-ITA), Cristian Stuani (Espanyol-ESP).