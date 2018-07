Tabárez convoca Uruguai com Martín Silva e jovens para jogos das Eliminatórias

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta sexta-feira uma lista com 23 nomes convocados para representar a seleção uruguaia nas próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, contra Argentina, no próximo dia 31, em casa, e Paraguai, dia 5 de setembro, fora.

Tabárez chamou apenas jogadores que atuam fora do Uruguai e ainda pode convocar nos próximos dias outros nomes, de dentro do país. Na lista, apenas um representante de clubes brasileiros: o goleiro Martín Silva, do Vasco. Desta vez, o treinador preferiu deixar de fora o meia Arrascaeta, do Cruzeiro.

Mas a lista também tem velhos conhecidos do futebol brasileiro, como o volante Arévalo Rios, ex-Botafogo, e o meia Nicolás Lodeiro, também ex-Botafogo e Corinthians. Como era de se esperar, Tabárez chamou as principais estrelas do país: o zagueiro Diego Godín e os atacante Luis Suárez e Edinson Cavani.

A maior novidade na lista, no entanto, foi a presença de dois jovens jogadores, que receberam suas primeiras convocações como profissionais. O defensor Gastón Lemos, de 21 anos, do Las Palmas, e o meio-campista Federico Valverde, de 19, do Deportivo La Coruña, terão a chance de representar o país.

A seleção uruguaia é a terceira colocada das Eliminatórias e viverá momento decisivo nas próximas duas partidas, podendo garantir vaga para a Copa da Rússia ou deixar a zona de classificação. A equipe está a um ponto da segunda colocada, a Colômbia, mas a apenas um da Argentina, que é a quinta e hoje teria que jogar a repescagem.

Confira a lista de convocados da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Torino), Sebastián Coates (Sporting), Mauricio Lemos (Las Palmas-ESP) e Martín Cáceres (Verona).

Meio-campistas: Arévalo Ríos (Racing-ARG), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Diego Laxalt (Genoa), Matías Vecino (Inter de Milão), Nahitan Nández (Boca Juniors), Federico Valverde (Deportivo La Coruña) e Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA).

Atacantes: Luis Suárez (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona-ESP), Diego Rolan (Bordeaux), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX) e Abel Hernández (Hull City-ING).