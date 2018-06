Tabárez diz que Uruguai estudou o Egito, mas espera estreia 'muito difícil'

O treinador Oscar Tabárez acredita que a estreia do Uruguai na Copa do Mundo na Rússia vai ser "muito difícil". No entanto, o técnico uruguaio garante que a seleção sul-americana estará bem preparada para enfrentar o Egito, do astro Mohamed Salah, no dia 15, em Ecaterimburgo.

"Temos bastante informação sobre o Egito, estudamos a equipe deles há bastante tempo. Há muita pressão em uma estreia, a margem de erro é mínima", disse Tabárez, após vencer o Usbequistão por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em amistoso preparatório para a Copa. O Uruguai não vence sua partida inicial em Mundiais desde a edição de 1970.

O técnico foi elogioso ao colega argentino Héctor Cúper, que dirige a equipe egípcia desde março de 2015. "É um treinador muito bom. Goza de muito prestígio e foi eleito pela Uefa o treinador do ano no futebol europeu, em 2000", disse Tabárez, que lembrou do prêmio que Cúper ganhou quando dirigia o Valencia - o argentino foi duas vezes vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa com o clube espanhol.

Quanto à vitória sobre o Usbequistão, Tabárez evitou se empolgar com o resultado do placar. "O resultado em um amistoso tem uma importância relativa. A grande conclusão da partida é que todos os jogadores terminaram em boas condições", ponderou.

Além do Egito, o Uruguai vai enfrentar a Arábia Saudita, no dia 20, e terminará participação no Grupo A do Mundial contra a anfitriã Rússia, no dia 25.