Tabárez exalta 'espírito lutador' da seleção uruguaia

SANTA FÉ - O técnico Oscar Tabárez exaltou o "espírito lutador" da seleção uruguaia após a vitória sobre a Argentina, nos pênaltis, na noite de sábado. Mesmo com um jogador a menos durante a maior parte do jogo, o Uruguai não se abalou com a torcida contra e eliminou os anfitriões nas quartas de final da Copa América.

"Temos aquele espírito lutador dentro de nós. Não apenas como uruguaios, mas como time. Foi como aconteceu na Copa do Mundo. Nunca temos maior posse de bola do que o rival, mas criamos mais chances de gol", afirmou o treinador, se referindo à campanha surpreendente do Uruguai na África do Sul. O time ficou em quarto lugar, após chegar ao Mundial desacreditado.

Para o técnico, o Uruguai tem jogado melhor quando enfrenta grandes seleções. "Não gostamos de enfrentar dificuldades, mas geralmente nos saímos muito bem quando temos desafios pela frente. Jogamos da mesma maneira, mesmo com um jogador a menos. E conseguimos parar o ataque da Argentina", exaltou Tabárez.

"Estou muito feliz. Este é um dos maiores clássicos do mundo. Historicamente, temos muita dificuldade em vencer a Argentina", declarou.

Veja também:

VÍDEO - Muslera brilha e leva Uruguai às semifinais