Tabárez fica satisfeito com atuação uruguaia no Mineirão

BELO HORIZONTE - Oscar Tabárez ficou satisfeito com a atuação do Uruguai nesta quarta-feira, apesar da derrota por 2 a 1 para o Brasil e de não chegar à final na Copa das Confederações. O treinador elogiou a postura da seleção uruguaia, que, segundo ele, jogou de igual para igual com os brasileiros no Mineirão.

"Jogando assim podemos enfrentar qualquer seleção, podemos jogar contra equipes de alto rendimento, como o Brasil, Espanha, Holanda", disse Tabárez, na entrevista coletiva após o jogo disputado em Belo Horizonte. "Aceitamos a derrota, tivemos chance para ganhar o jogo."

Tabárez até citou um lance específico, aos 33 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada por 1 a 1. Luis Suárez tinha tocado para Cavani, que driblou Hernanes e chutou de perna esquerda. A bola desviou em Luiz Gustavo e foi para fora. Para o técnico, foi uma falta de sorte.

"Tivemos chances de gol, e teve uma outra jogada do Cavani. São coisas que acontecem no futebol, parece um filme de Woody Allen. O Uruguai terminou o jogo no campo do Brasil", afirmou Tabárez, citando o filme "Match Point", do diretor norte-americano Woody Allen.

Para Tabárez, agora é hora de pensar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, principal objetivo da seleção uruguaia. "Mantemos chances de classificação", disse o treinador, lembrando que o Uruguai ocupa hoje o quinto lugar no classificatório da América do Sul.

Pela Copa das Confederações, o Uruguai ainda terá a disputa do terceiro lugar, no domingo, em Salvador, contra o perdedor da semifinal entre Itália e Espanha, que se enfrentam nesta quinta-feira em Fortaleza.