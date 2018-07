Tabárez: 'Itália é favorita, mas Uruguai não tem medo'

"Não há espaço para medo no futebol. Você pode ficar com medo na vida, mas não no futebol. Pode haver preocupações, é claro. No caso de Balotelli, é um grande jogador. É jovem, um especialista em jogar nos últimos metros do campo."

Tabárez falou antes do treinamento que a equipe realizou na tarde desta segunda-feira, na Arena das Dunas, palco do confronto decisivo pelo Grupo D.

A seu favor, o técnico uruguaio vê uma dedicação extrema dos jogadores e um sentimento de entrega para representar o povo. "Estes rapazes têm um sentimento de pertencimento à seleção que é algo que vem crescendo com o tempo. Esse valor se dá também à sensação que eles tiveram no contato com o povo", afirmou.

Astro do time na vitória contra a Inglaterra, o atacante Luis Suárez disse que, seja qual for o resultado, "será um jogo lindo para se assistir", assim como afirmou que não há qualquer problema em relação à cirurgia no joelho à qual foi submetido menos de um mês antes da Copa. "Depois da cirurgia, você precisa de algum tempo para sentir a reação. Se o joelho não estivesse bom, eu teria dito ao técnico que não estaria à disposição. Mas está tudo bem."

O jogador, que atua no Liverpool, disse conhecer o estilo dos italianos por ter enfrentado muitos deles nos campeonatos organizados pela Uefa, mas não enxerga grande vantagem por isso. "Sabemos como eles são bons, fortes e organizados, deixando o mínimo espaço para os atacantes", afirmou.

O horário da partida, às 13 horas desta terça, preocupa o técnico Tabárez. "Vai ser um fator possivelmente limitante, mas para as duas equipes. Não acho que o calor que pode fazer amanhã possa ser uma vantagem para qualquer uma das duas", opinou.

Apesar dos temores de calor e sol forte, o tempo nesta segunda-feira em Natal voltou a ficar nublado e chuvoso. A previsão para esta terça-feira é de mais chuva, mas com temperatura máxima de 29°C.