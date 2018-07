Tabela ajuda, e Cuca promete Palmeiras com força máxima na Copa do Brasil

Após derrotar o Coritiba e completar 18 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, melhor desempenho do clube desde 2009, quando ficou 17 jogos na primeira colocação, o Palmeiras agora se mobiliza para o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O adversário será o Grêmio, quarta-feira, em Porto Alegre.

Depois da vitória por 2 a 1 no sábado, no Allianz Parque, o técnico Cuca afirmou que deve escalar força máxima para o jogo contra os gaúchos, já que o tempo de recuperação até o próximo compromisso no Brasileirão é maior. A equipe alviverde faz o confronto isolado de segunda-feira à noite, contra o Santa Cruz, no Recife.

“Vamos reavaliar o grupo, vamos ver se há alguma baixa, algum problema, mas é um jogo para irmos forte na Copa do Brasil porque temos três dias de intervalo para o próximo jogo”, explicou o treinador. “O nosso jogo do Brasileiro é só na segunda-feira”, completou.

O Palmeiras terá o retorno do volante Gabriel para enfrentar o Grêmio. O jogador cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo contra o Coritiba. A tendência é que Cuca monte uma equipe mais precavida para arrancar um bom resultado fora de casa. A decisão da vaga à semifinal será no dia 19 de outubro, em São Paulo.

Por outro lado, na partida contra o Santa Cruz, pelo Brasileiro, o treinador terá de encontrar um substituto para Dudu. Destaque da equipe nos últimos jogos, o capitão palmeirense foi advertido pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira com o cartão amarelo, o terceiro, por simular uma falta e é desfalque.