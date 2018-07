Tabela de Corinthians e Flu é alterada na Libertadores

A nova versão publicada pela entidade - a terceira até agora - alterou a ordem dos jogos de todas as chaves pares do torneio e traz o time paulista estreando contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pelo Grupo 6, no qual depois enfrentará o Nacional, em São Paulo, e o Cruz Azul, no México, nos seus dois jogos seguintes. Na sequência, a equipe voltará a encarar o rival mexicano, em casa, antes de ir até o Paraguai para encarar o Nacional e fechar sua participação na fase inicial contra o Táchira, em novo confronto na capital paulista.

A tabela divulgada anteriormente previa estreia corintiana em São Paulo, contra o Nacional, do Paraguai, rival que foi definido apenas no último domingo. Já a equipe carioca dirigida por Abel Braga, que estrearia contra o Boca Juniors, no Engenhão, começará sua caminhada na competição agora diante do vencedor do confronto entre Arsenal, da Argentina, e Sport Huncayo, do Peru.

Já o Flamengo, que irá disputar a fase preliminar da Copa Libertadores para poder entrar no Grupo 2 da Libertadores, agora vislumbra uma nova possível rota no torneio. Caso passe pelo Real Potosí, da Bolívia, neste estágio classificatório para a fase de grupos, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo estreará contra o Lanús, da Argentina, e não mais contra o Emelec, do Equador, como estava previsto anteriormente.

Os outros times brasileiros que estão na Libertadores não tiveram suas tabelas alteradas. Atual campeão, o Santos integrará o Grupo 1 e estreará contra um rival da Bolívia a ser definido. O Vasco, por sua vez, estará no Grupo 5 e começará a competição contra o Nacional, do Uruguai, em São Januário. Já o Internacional integrará a chave do time santista se passar por Once Caldas ou Millonarios, da Colômbia, na fase preliminar da Libertadores. Em caso de triunfo neste embate a ser definido, o time gaúcho estreará na fase de grupos contra o Juan Aurich, do Peru.