Tabela de jogos é divulgada e Liverpool pode ser campeão do Inglês em casa

A Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, divulgou nesta sexta-feira a tabela das três primeiras rodadas da competição após três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Nela fica confirmado que o Liverpool tem chances de conquistar o título, inédito na era Premier League, em seu estádio, o Anfield Road.

Com um calendário apertado, com jogos em quase todos os dias da semana para que o campeonato seja encerrado no final de julho, o futebol volta no próximo dia 17 com duas partidas atrasadas da 28.ª rodada: Aston Villa x Sheffield United e o clássico Manchester City x Arsenal.

Uma semana depois, no dia 24, a competição pode ter um campeão inédito desde que a Premier League assumiu o comando da elite do futebol inglês na temporada 1992/1993. Sem levantar a taça desde 1990, o Liverpool tem a chance de obter essa façanha contra o Crystal Palace, no Anfield Road. Caso vença o clássico local contra o Everton três dias antes, o time do técnico alemão Jurgen Klopp jogará por uma vitória em casa sem depender de outros resultados.

Para poder retomar o Campeonato Inglês, a liga vem realizando testes de coronavírus com jogadores, comissão técnica e funcionários dos clubes. Na quinta bateria, feita no último final de semana, apenas um jogador do Tottenham foi diagnosticado com a covid-19 após 1.197 exames realizados. A primeira fase de exames foi entre os dias 17 e 18 de maio.

Confira a tabela das três primeiras rodadas após a paralisação:

17/06 (quarta-feira)

Aston Villa x Sheffield United

Manchester City x Arsenal

19/06 (sexta-feira)

Norwich City x Southampton

Tottenham x Manchester United

20/06 (sábado)

Watford x Leicester City

Brighton x Arsenal

West Ham x Wolverhampton

Bournemouth x Crystal Palace

21/06 (domingo)

Newcastle x Sheffield United

Aston Villa x Chelsea

Everton x Liverpool

22/06 (segunda-feira)

Manchester City x Burnley

23/06 (terça-feira)

Leicester City x Brighton

Tottenham x West Ham

24/06 (quarta-feira)

Manchester United x Sheffield United

Newcastle x Aston Villa

Norwich x Everton

Wolverhampton x Bournemouth

Liverpool x Crystal Palace

25/06 (quinta-feira)

Burnley x Watford

Southampton x Arsenal

Chelsea x Manchester City

27/06 (sábado)

Aston Villa x Wolverhampton

28/06 (domingo)

Watford x Southampton

29/06 (segunda-feira)

Crystal Palace x Burnley

30/06 (terça-feira)

Brighton x Manchester United

01/07 (quarta-feira)

Arsenal x Norwich

Bournemouth x Newcastle

Everton x Leicester City

West Ham x Chelsea

02/07 (quinta-feira)

Sheffield United x Tottenham

Manchester City x Liverpool