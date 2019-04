Tabela do Brasileiro é detalhada e São Paulo x Botafogo abre a competição

A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das nove primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que deverá ter a estreia do atacante Alexandre Pato e do meia Tchê Tchê, fará o primeiro jogo da competição diante do Botafogo, no próximo dia 27, um sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

O Palmeiras, atual campeão nacional, estreia na competição, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, frente ao Fortaleza, campeão da Série B, dirigido pelo técnico Rogério Ceni, às 19 horas do domingo, dia 28. No mesmo dia, Corinthians e Santos farão o primeiro jogo fora de casa.

O time da Vila Belmiro vai até Porto Alegre para encarar o Grêmio no primeiro jogo a ser disputado nas manhãs de domingo, às 11 horas. Já a equipe do técnico Fábio Carille terá pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16 horas. Flamengo e Cruzeiro fazem o jogo do sábado à noite, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os jogos das 20 horas de segunda-feira começam a partir da sexta rodada. O primeiro duelo do horário será entre CSA e Goiás, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Na tabela divulgada nesta quarta, alguns locais ainda estão a definir em decorrência de cessão de estádios para a realização da Copa América no Brasil.

O Brasileirão será interrompido no dia 13 de junho, véspera do início da competição continental entre seleções, que será disputada no País até 7 de julho. E retorna no sábado, dia 13 de julho.

Sobre as transmissões da televisão, todos os jogos do Palmeiras em casa serão passados pelo canal TNT (Esporte Interativo), mas não há previsão de transmissão nos jogos fora de casa.

Uma das novidades desta edição do torneio será o uso do árbitro de vídeo (VAR) em todos os 380 jogos. A medida, aprovada por unanimidade pelos 20 clubes, será adotada.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

Sábado (27/04)

16 horas

São Paulo x Botafogo

19 horas

Atlético-MG x Avaí

Chapecoense x Internacional

21 horas

Flamengo x Cruzeiro

Domingo (28/04)

11 horas

Grêmio x Santos

16 horas

Ceará x CSA

Bahia x Corinthians

Athletico-PR x Vasco

19 horas

Palmeiras x Fortaleza

Fluminense x Goiás