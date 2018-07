Tabela do Campeonato Mineiro marca Atlético-MG x Cruzeiro para 9ª rodada

O torneio começa no dia 31 de janeiro, um domingo, com seis jogos no mesmo dia. O Cruzeiro recebe a URT no Mineirão, às 17h, enquanto o Atlético-MG entra em campo em Uberlândia, contra a equipe da cidade, no Parque do Sabiá. Já o América-MG, que volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2016, recebe o Tupi no Independência.

O Villa Nova, que é da cidade de Nova Lima, será o único clube, além dos três grandes de Minas Gerais, a poder mandar suas partidas no Mineirão ou no Independência. Por isso, a tabela já mostra o jogo contra o América-MG no Independência e diante do Atlético-MG no Mineirão.

No revezamento de mando de campos, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro, que recebe o América-MG, que recebe o Atlético-MG. O principal clássico do Estado está marcado para a nona rodada, no dia 27 de março, um domingo, no Independência, uma vez que o mando diante do Cruzeiro é do Atlético-MG.

O Estadual deste ano foi vencido pelo Atlético-MG, que ganhou a final contra a Caldense, depois de eliminar o Cruzeiro na semifinal. Democrata de Governador Valadares e Mamoré foram rebaixados, sendo substituídos por Uberlândia (campeão da Série B do Brasileiro em 1984 e desde 2010 afastado da elite mineira) e pelo Clube Atlético Tricordiano, de Três Corações, estreante no Módulo I.