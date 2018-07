Tabela do Espanhol dá chance a Suárez de pegar o Real

A tabela do Campeonato Espanhol 2014/2015 foi oficialmente divulgada nesta quinta-feira e trouxe uma boa notícia ao Barcelona. Pelo cronograma de jogos, o clube poderá contar com a presença em campo do atacante Luis Suárez contra o Real Madrid no clássico válido pelo primeiro turno da competição. O duelo foi marcado para o final de semana dos dias 25 e 26 de outubro, e a suspensão de quatro meses aplicada ao atacante uruguaio, punido pela mordida no italiano Chiellini em jogo diante da Itália na Copa do Mundo, termina justamente em 25 de outubro.

Como há boa chance desta partida ser marcada para o dia 26, pois para a semana do duelo estão pré-reservadas datas de jogos da Liga dos Campeões, o artilheiro estaria apto para estrear pela equipe diante do Real, no Santiago Bernabéu - geralmente, os duelos de meio de semana na competição continental acabam "empurrando" apenas para o domingo uma partida seguinte de um time em um torneio doméstico.

Um sorteio realizado nesta quinta definiu o estádio madrilenho como palco da partida do primeiro turno, enquanto o reencontro dos dois arquirrivais na competição foi marcado para o final de semana dos dias 21 e 22 de março, no Camp Nou.

Grande contratação do Barça para esta temporada, Suárez pode, porém, não depender da marcação do jogo para 25 ou 26 de outubro para saber se poderá ou não encarar o Real Madrid neste primeiro encontro entre as equipes neste Espanhol.

O caso será julgado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) e o Barcelona espera conseguir reduzir a suspensão do jogador, que além de proibido pela Fifa de participar de qualquer atividade ligada ao futebol por quatro meses, levou uma suspensão de nove jogos sem poder defender a seleção uruguaia.

Sem saber quando poderá contar com Suárez dentro de campo, o Barça ao menos teve conhecimento nesta quinta de que irá estrear no próximo Campeonato Espanhol no fim de semana dos dias 23 e 24 de agosto, contra Elche, em casa. Nesta mesma primeira rodada, o Real abrirá sua campanha contra o Córdoba, no Santiago Bernabéu. Já o Atlético de Madrid, atual campeão nacional, pegará o Rayo Vallecano, fora de casa.