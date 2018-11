Tabela do Gauchão de 2019 é divulgada e o primeiro Gre-Nal será dia 10 de março

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou nesta terça-feira a tabela do Campeonato Gaúcho de 2019. O primeiro confronto entre Grêmio e Internacional está marcado para 10 de março, na arena gremista. Este ano o duelo pela competição estadual ocorreu no Beira-Rio e registrou a única derrota do Inter em casa na temporada.

O Grêmio, atual campeão, estreia longe de seus domínios no dia 20 de janeiro, diante do Novo Hamburgo, enquanto o Inter, dono de 45 taças estaduais, enfrenta o São Luiz, em Itajaí.

O time colorado irá atuar no Beira-Rio na segunda rodada, dia 23 de janeiro, diante do Pelotas. O Grêmio só vai jogar em seu estádio na terceira rodada, na qual terá pela frente o Juventude, no dia 27.

As 12 equipes do Campeonato Gaúcho de 2019 vão se enfrentar em turno único na primeira fase. Os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Os vencedores disputam as semifinais, que vão apontar os finalistas.