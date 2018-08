Tabela do Internacional é trunfo para São Paulo abrir vantagem

Após uma rodada perfeita no Campeonato Brasileiro, na qual foi o único integrante do G-6 a vencer, o São Paulo tem ainda mais motivos para se empolgar em relação aos próximos três jogos. Nesta série, encara dois adversários que brigam longe do pelotão da frente, a começar pelo Fluminense, rival do próximo domingo. Além disso, vê o Internacional, seu principal concorrente, pegar três pedreiras, incluindo o arquirrival Grêmio.

Depois de enfrentar os cariocas, atualmente na 10ª posição, no Morumbi, o líder do campeonato sai de casa para visitar o Atlético-MG, sexto colocado, e volta ao seu estádio para receber o Bahia, 15º na tabela.

Por outro lado, o Inter começa a trinca diante do Cruzeiro de Mano Menezes, no Mineirão. Seria, em tese, o compromisso mais "leve", diante de um time na sétima colocação. Depois, faz duas partidas no Beira-Rio, mas longe de serem tranquilas. Primeiro, recebe o Flamengo, terceiro na tabela. Em seguida, tem o Gre-Nal, que como se não bastasse a rivalidade, ainda colocará frente a frente gaúchos que, daqui a três rodadas, poderão estar brigando ponto a ponto. Atualmente, esta diferença é de cinco (42 a 37).

Vale lembrar que tanto São Paulo quanto Internacional, eliminados das demais competições na temporada, têm apenas o Brasileirão para se preocuparem.