Mundial de Clubes: saiba quais os jogos e horários do torneio

O Mundial de Clubes desta temporada será realizado mais uma vez nos Emirados Árabes Unidos - como aconteceu no ano passado, no dia 12 de dezembro de 2018 e terá a duração de dez dias. O atual campeão da competição é o Real Madrid, que derrotou o Grêmio na decisão da temporada passada. O time espanhol estará presente na competição mais uma vez.

As partidas serão realizadas nas cidades de Abu Dhabi e Al Ain. O local foi decidido em 2014 e os Emirados Árabes concorreram com Índia, Japão e Brasil. Por enquanto, são quatro equipes classificadas para a disputa da competição, que tem o Real Madrid como atual campeão, após derrotar o Grêmio na decisão.

Veja quais times estão classificados para o Mundial de Clubes

Real Madrid (Espanha) - Campeão da Liga dos Campeões

Chivas Guadalajara (México) - Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) - Campeão da Liga dos Emirados Árabes (campeão local)

Team Wellington (Nova Zelândia) - Campeão da OFC Champions League (Oceania)

Kashima Antlers (Japão) - Campeão da AFC Champions League (Ásia)

Esperánce Túnis (Tunísia) - Campeão da CAF Champions League (África)

River Plate (Argentina) - Campeão da Libertadores

As partidas serão disputadas no estádio Xeique Zayed, em Abu Dhabi, com capacidade para 43 mil torcedores e no estádio Hazza Bin Zayed, com capacidade para 22.717 torcedores, na cidade de Al Ain.

A Fifa também anunciou a lista dos árbitros que apitarão o torneio. Serão seis trios de arbitragem e mais seis árbitros de vídeo. O Brasil será representado por Wilton Sampaio como árbitro e tendo como assistentes Rodrigo Figueiredo e Bruno Boschilia.

Veja a lista dos árbitros e seus assistentes

Ryuji Sato (Japão), auxiliado por Toru Sagara (Japão) e Hiroshi Yamauchi (Japão)

Mehdi Abid Charef (Argélia), auxiliado por Abdelhak Etchiali (Argélia) e Anouar Hmila (Tunísia)

Jair Marrufo (EUA), auxiliado por Frank Anderson (EUA) e Corey Rockwell (EUA)

Wilton Sampaio (Brasil), auxiliado por Rodrigo Figueiredo (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil)

Matthew Conger (Nova Zelândia), auxiliado por Tevita Makasini (Tonga) e Mark Rule (Nova Zelândia)

Gianluca Rocchi (Itália), auxiliado por Elenito Di Liberatore (Itália) e Mauro Tonolini (Itália)

​Confira a tabela do Mundial de Clubes da Fifa e horário (de Brasília) dos jogos:

12/12 (quarta-feira)

Jogo 1 (13h30) - Al-Ain x Team Wellington

15/12 (sábado)

Jogo 2 (14h30) - Espérance de Túnis x Vencedor do Jogo 1

Jogo 3 (11h) - Kashima Antlers x Chivas Guadalajara

18/12 (terça-feira)

Semifinal 1 (14h30) - River Plate x Vencedor do Jogo 2

Decisão do 5º lugar (11h30) - Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3

19/12 (quarta-feira)

Semifinal 2 (14h30) - Real Madrid x Vencedor do Jogo 3

22/12 (sábado)

Disputa de terceiro lugar (11h30) - Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2

Final

(14h30) - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2