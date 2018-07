Tabu e Copa de 1998 motivam goleiro Neto contra França Convocado pelo técnico Mano Menezes para o amistoso entre a seleção brasileira e a França, quarta-feira, no Stade de France, em Saint-Denis, o goleiro Neto revelou que a partida será especial para ele. O ex-jogador do Atlético Paranaense ainda carrega o desejo de vingar a derrota na final da Copa do Mundo de 1998, quando tinha apenas oito anos.