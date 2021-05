Tabu, título inédito e hegemonia: veja a lista de campeões estaduais de 2021

Após mais uma temporada marcada por interrupções em decorrência da pandemia do novo coronavírus, 16 campeonatos estaduais foram encerrados no fim de semana. No Paulistão e em Pernambucano houve quebra de tabu, enquanto na Bahia, Espírito Santo e Goiás times que jamais haviam vencido a competição levaram o título para suas casas. A festa foi grande. O Estadão mostra quem são os campeões de 2021.

No tempo regulamentar

Campeonato Alagoano - CSA

O CSA igualou o placar diante do CRB por 1 a 1 e levou a decisão do Alagoano para as penalidades. Com o goleiro Thiago Rodrigues inspirado, o time superou o adversário por 4 a 3 e sagrou-se campeão estadual pela 40º vez.

União e Força é a marca desse elenco. Jogamos juntos do início ao fim e por isso chegamos à 40ª taça. @oaugustoliveira pic.twitter.com/BywifWUZ1K — CSA (@CSAoficial) May 23, 2021

Campeonato Amazonense - Manaus

O Manaus venceu o São Raimundo por 3 a 2 no tempo regulamentar e conquistou sua quarta taça do Estadual. O time igualava o placar com o adversário até os 51 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol salvador.

Um capítulo vitorioso de 2021 encerrado. Olhar para essa taça não é só lembrar de como foi a final, mas refletir por tudo que o Gavião do Norte encarou até aqui. Sem público nos estádios, saída de patrocinador, dificuldade em arrecadar... não tem sido fácil, [CONT] pic.twitter.com/Cej4aCYHSv — Manaus Futebol Clube (de ) (@oficialmanausfc) May 24, 2021

Campeonato Carioca - Flamengo

O Flamengo superou o Fluminense por 3 a 1 e voltou a conquistar o título do Rio. A equipe rubro-negra sai de campo com a taça do Carioca em mãos pelo terceiro ano seguido. Gabigol fez dois gols.

Campeonato Cearense - Fortaleza

Com melhor campanha ao longo do torneio, bastou ao Fortaleza igualar o marcador sem gols com o Ceará para levar para casa o título regional. O clube tricolor sagrou-se campeão pela 44ª vez.

É TRI É TRI É TRI pic.twitter.com/6KkrQMpFEI — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) May 23, 2021

Campeonato Gaúcho - Grêmio

O Grêmio ficou no 1 a 1 com o Internacional e se tornou tetracampeão gaúcho. Além da conquista, o time manteve um tabu diante do maior rival. O Colorado não vence o Gre-Nal desde 2014.

QUE HOMEM É PEDRO GEROMEL. O capitão comanda o ritmo do jogo e o carregamento da taça. #Tetr4 pic.twitter.com/O3yhZhAhed — Grêmio FBPA (@Gremio) May 23, 2021

Campeonato Maranhense - Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa conquistou o bicampeonato maranhense após superar o Moto Club por 3 a 1 neste domingo.

Doce rotina. 35 vezes campeão maranhense. O Sampaio é gigante. Pode comemorar, universo Tricolor! #BiCampeão Anriolli Araújo pic.twitter.com/OONk4IanLO — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) May 23, 2021

Campeonato Mato-grossense - Cuiabá

O Cuiabá conseguiu reverter a desvantagem no marcador da primeira partida e conquistou o décimo título estadual de sua história sobre o Operário. A vitória por 2 a 1 lhe garantiu uma campanha invicta.

Campeonato Mineiro - Atlético-MG

Detentor da melhor campanha do torneio, o Atlético teve a vantagem de igualar o marcador com o América na decisão. E foi isso o que aconteceu. Sem gols nas duas partidas da final, a equipe alvinegra saiu de campo com seu 46º título em mãos.

Campeonato Paraense - Paysandu

Foi com três gols de Gabriel Barbosa, apelidado carinhosamente de "Gabigol da Curuzu", que o Paysandu goleou a Tuna Luso por 4 a 1 e sagrou-se campeão estadual.

Campeonato Piauisense - Altos

Com atuação sólida, o Altos superou o Fluminense-PI por 3 a 0 e conquistou seu terceiro título estadual.

A festa é toda do Jacaré #trfinal pic.twitter.com/A1HgW8QZq7 — Fábio Lima (—-—-) (@falafabiolima) May 22, 2021

Campeonato Sergipano - Sergipe

Apesar de ter se classificado para o mata-mata com a pior campanha entre os semifinalistas, o Sergipe conquistou seu 36ª título regional sobre o favorito Confiança. A equipe venceu o jogo de ida por 3 a 1 e perdeu a última partida por 1 a 0.

Título inédito

PULA SAI DO CHÃO 36 VEZES CAMPEÃO pic.twitter.com/yVfdCaU4Wh — CS Sergipe Oficial (@cssergipeofc) May 23, 2021

Pela primeira vez

Campeonato Baiano - Atlético de Alagoinhas

Após 51 anos, o Atlético de Alogoinhas conquistou o Campeonato Baiano. Mesmo com um jogador a menos e tendo marcado um gol contra, o time superou o Bahia de Feira de Santana por 3 a 2 e levou a taça inédita para casa.

Campeonato Goiano - Grêmio Anápolis

Foi nos pênaltis que o Grêmio Anápolis superou o Vila Nova e sagrou-se campeão estadual pela primeira em sua história.

Campeonato Capixaba - Real Noroeste

Quem também acrescentou uma nova conquista em sua sala de troféus foi o Real Noroeste. A equipe superou o Rio Branco VN nos pênaltis e saiu de campo com o título inédito em mãos.

Campeonato Capixaba 2021 Final- Jogo de Volta Hoje Rio Branco VN 1 x 1 Real Noroeste Agg: 1x1 Nos Pênaltis o Real Noroeste venceu por 8x7 REAL NOROESTE CAMPEÃO CAPIXABA 2021 — Rádio Clube do Pará (@rclubeesporte) May 23, 2021

Quebrando tabu

Campeonato Paulista - São Paulo

O São Paulo encerrou jejum de nove anos sem título estadual neste domingo. O Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Morumbi, e levantou a taça do Paulistão Sicredi 2021.

Campeonato Pernambucano - Náutico

O Náutico voltou a vencer o Sport em uma decisão após 53 anos. O 23º título veio após disputa de pênaltis.