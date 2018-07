Taça da Copa do Mundo viaja para a Arábia Saudita

RIADE - Depois de apresentar o sorteio da Copa do Mundo na Costa do Sauípe, a taça do Mundial retornou ao seu Tour pelo mundo e chegou à Arábia Saudita. Ela foi recepcionada por muitos fãs empolgados para tirar uma foto.

Desde que se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo, em 1994, a Arábia Saudita teve presença confirmada nas próximas edições. Conseguiu classificação em 1998, 2002 e 2006. Porém, ficou fora da Copa da África, em 2010, e, nas Eliminatórias para 2014, saiu de cena na terceira fase.

Na quinta-feira, ela continua a viagem para o Catar.