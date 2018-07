Taça da Copa do Mundo volta ao Brasil e participa de sorteio

COSTA DO SAUÍPE - A presença dela já era esperada. Depois de viajar pela África, a taça da Copa do Mundo retornou ao ponto de partida, o Brasil, para participar do sorteio dos grupos da Copa 2014. Ela teve lugar de destaque na cerimônia e entrou no palco nas mãos de Vicente Del Bosque, técnico da seleção espanhola, atual campeã do mundo.

A taça fica no Brasil até o dia 9, quando parte para a Árabia Saudita em nova visita ao Oriente Médio.