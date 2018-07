Taça do Mundial causa recorde de visitas no Corinthians

SÃO PAULO - A cobiçada taça do bicampeonato mundial do Corinthians, conquistado há 11 dias na decisão diante do Chelsea, chegou ao Memorial do clube no último sábado e tem causado alvoroço por lá. Logo nos primeiros três dias com o troféu, o local bateu o recorde de público pagante.

Fechado nos dias 24 e 25 de dezembro por conta do Natal, o Memorial teve os três primeiros dias de visitação à taça em 22, 23 e 26 de dezembro. Neste período, passaram por lá 4.718 pagantes. Lembrando que sócios do Corinthians, crianças de até cinco anos e idosos com 65 anos ou mais acessam o local gratuitamente.

Até por conta do sucesso de visitação, o Memorial terá horário estendido e programação especial até o dia 3 de março. De terça a sábado, o local funciona das 10 às 20 horas. Aos domingos, das 10 às 18 horas.

As bilheterias abrem às 9h30 e fecham às 18 horas. Os ingressos custam R$ 8 (terça à sexta-feira) e R$ 10 (sábados, domingos e feriados).