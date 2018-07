Taça Guanabara define datas de clássicos nas semifinais

Com a vaga garantida por antecipação, o Flamengo encerrou sua participação na fase de classificação ainda no sábado, ao vencer o Olaria por 2 a 0. Chegou aos 22 pontos e terminou o primeiro turno como líder do Grupo B, com sete vitórias em oito jogos. Agora, terá a vantagem do empate na semifinal e, se passar, também na final.

Pelo mesmo Grupo B, o Fluminense chegou em segundo lugar, ao empatar neste domingo com o Madureira por 2 a 2, quando atuou com time reserva - os titulares foram poupados pelo técnico Abel Braga para a Libertadores. Assim, ficou com 16 pontos.

Pelo Grupo A, o Vasco superou o Duque de Caxias de virada, por 2 a 1, neste domingo, graças aos dois gols de Bernardo, e se aproveitou do tropeço do Botafogo no Engenhão para alcançar o primeiro lugar. Na semifinal contra o Fluminense, a vantagem do empate é vascaína.

Líder, o Vasco terminou com 16 pontos no Grupo A. Ficou com um a mais do que o segundo colocado Botafogo, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Boavista, mas conseguiu empatar por 2 a 2, também neste domingo, e se garantiu na semifinal.