Taça Rio terá Vasco x Fla no sábado e Botafogo x Flu no domingo

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta segunda-feira as datas e os horários das semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, no fim de semana. Os locais das partidas, contudo, ainda não foram definidos pela entidade.

Vasco e Flamengo entrarão em campo primeiro, no sábado. O clássico será disputado às 18h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, às 16 horas, será a vez de Botafogo x Fluminense. Há a possibilidade de as duas partidas serem disputadas no estádio do Maracanã.

As quatro equipes já estão garantidas nas semifinais do Campeonato Carioca. Depois das disputas da semifinal e da final da Taça Rio, os quatro clubes vão se enfrentar na semi geral do Estadual. E os confrontos serão os seguintes: Flamengo x Botafogo e Fluminense x Vasco. O rubro-negro e o tricolor jogarão com vantagem do empate nesta fase.