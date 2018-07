Taffarel ajuda no treino dos goleiros da seleção

Escolhido por Dunga para ser um dos olheiros da seleção brasileira durante a Copa, Taffarel resolveu ampliar suas funções no grupo. Nesta sexta-feira, no primeiro treino com bola do grupo na África do Sul, ele foi para o campo da escola Hoerskool Randburg, em Johannesburgo, e ajudou no treinamento dos goleiros.

O preparador de goleiros da seleção é Wendell Ramalho, que também já foi goleiro. Mas ele ganhou esse reforço especial de Taffarel, um dos goleiros de maior sucesso na história da seleção. Melhor para Júlio César, Doni e Gomes, os três goleiros do grupo de Dunga para a Copa na África do Sul.

Durante o treino desta sexta-feira, Wendell comandou as tarefas, mas Taffarel ajudou nos chutes a gol e no posicionamento do goleiro. Assim, a comissão técnica da seleção ganha mais um tetracampeão mundial totalmente integrado ao trabalho do dia a dia, ao lado de Dunga e Jorginho.