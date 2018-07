Taffarel é eleito 9.º melhor goleiro dos últimos 25 anos; Buffon é o 1.º

O ex-goleiro Taffarel, campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1994, nos Estados Unidos, foi eleito nesta quarta-feira o nono melhor de sua posição nos últimos 25 anos, em ranking divulgado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O italiano Gianluigi Buffon, vencedor da Copa de 2006 com a 'Azzurra' e que atualmente defende a Juventus, foi escolhido o melhor deste período.

Da lista dos dez primeiros, além de Buffon, apenas o holandês Erwin van der Sar (Manchester United) e o espanhol Iker Casillas (Real Madrid) ainda estão em atividade.

Confira os dez primeiros colocados do ranking:

1.° Buffon (ITA)

2.° Schmeichel (DIN)

3.° Van der Sar (HOL)

4.° Casillas (ESP)

5.° Kahn (ALE)

6.° Chilavert (PAR)

7.° Zubizarreta (ESP)

8.° Zenga (ITA)

9.° Taffarel (BRA)

10.° Preud'homme (BEL)