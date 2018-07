Taffarel quer vitória do Galatasaray em Madri em último jogo como interino

Com quatro pontos no Grupo C, o Galatasaray precisa vencer para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. Mesmo um emapte o elimina da Liga dos Campeões. "A gente veio a Madri sabendo as dificuldades. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, mas continuamos a ter esperanças. Você não pode chegar aqui já derrotado. Nós temos esperança", garantiu o treinador.

Na análise de Taffarel, o Atlético de Madrid não tem apenas um homem perigoso, mas diversos atletas em condições de decidir, como o zagueiro uruguaio Godín, citado pelo ex-goleiro. "Eles têm uma boa organização e um bom ritmo, jogam como um time", comentou.

O brasileiro fica no cargo só mais esta partida, uma vez que Mustafa Denizli já foi contratado e deve assumir o time na quinta, quando o Galatasaray voltar a Istambul. Sob o comando de Taffarel, a equipe empatou em 3 a 3 com o Antalyaspor, em casa, no sábado. Antes, vinha de duas derrotas seguidas, o que custou o emprego ao técnico Hamzaoglu.

Sob o comando de Tafferal em Istambul estão, entre os outros, o goleiro uruguaio Muslera, o meia holandês Sneijder e o atacante alemão Podolski. Mesmo assim, a equipe tem só quatro pontos no Grupo C, contra sete do Atlético de Madrid e nove do Benfica.