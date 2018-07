Taffarel será observador do Brasil na Copa do Mundo

Goleiro titular do Brasil nas Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998, Taffarel voltará a prestar os seus serviços para a seleção no Mundial da África do Sul, mas agora em função diferente. O ex-jogador será observador técnico da equipe durante a competição, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol.

Assim, Taffarel voltará a se encontrar com o técnico Dunga, seu companheiro de seleção brasileira nos Mundiais de 1990, 1994 e 1998, e o auxiliar Jorginho, que defendeu o Brasil nas Copas de 1990 e 1994. O goleiro conquistou com ambos o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos.

Taffarel não será o único observador do Brasil na Copa do Mundo. O técnico Marcelo Cabo, com passagens por equipes consideradas pequenas do futebol brasileiro, já exerceu a função na última Copa das Confederações, vencida pela seleção no ano passado, e repetirá a tarefa. Ele também foi auxiliar de Marcos Paquetá na seleção da Arábia Saudita.

A seleção brasileira iniciará sua preparação para a Copa do Mundo na sexta-feira, no Centro de Treinamentos do Caju, do Atlético Paranaense, em Curitiba, onde os jogadores convocados por Dunga farão alguns testes e treinamentos.