Taffarel visita Palmeiras para avaliar a convocação de Weverton para a seleção

O preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, esteve na Academia de Futebol para acompanhar os treinos e observar de perto o goleiro Weverton, do Palmeiras. O membro da comissão técnica do treinador Tite visitou o centro de treinamentos do clube alviverde nesta quinta e também nesta sexta-feira para avaliar a possível convocação do jogador para a disputa das Eliminatórias da Copa.

Na próxima sexta, Tite vai anunciar a primeira lista de convocados do ano. A seleção brasileira inicia em março a disputa do torneio classificatório para o Mundial do Catar. Os primeiros compromissos serão contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, e diante do Peru, em Lima. Weverton é um dos cotados a estar entre os três goleiros chamados, assim como o titular Alisson, do Liverpool, e o reserva imediato, Ederson, do Manchester City.

Taffarel costuma viajar pelo mundo para ver de perto os goleiros candidatos a serem chamados e elogiou o momento vivido por Weverton. "É costume da comissão técnica da seleção de acompanhar o jogador convocado, de poder acompanhar a boa evolução que o Weverton vem tendo desde o ano passado. Nas últimas convocações mostrou isso para nossa comissão técnica, a gente ficou bastante contente", disse em entrevista à TV Palmeiras.

Ontem recebemos a visita do Taffarel! De olho em Weverton, o tetracampeão elogiou o camisa 21 e mais algumas coisas da nossa estrutura Confira na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/jReaxvi0OQ#AvantiPalestra pic.twitter.com/QHGwDbMV8Y — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2020

No treino, Taffarel conversou não só com Weverton, como também encontrou o técnico Vanderlei Luxemburgo, o assessor técnico Edu Dracena e outros jogadores. O atual titular do Palmeiras esteve presente em várias listas do técnico Tite durante os últimos anos, tanto para amistosos, como também para partidas das Eliminatórias da Copa de 2018. No entanto, tanto para o Mundial de Rússia como para a Copa América de 2019 ele acabou preterido.

Para as primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Palmeiras deve ceder outros jogadores para seleções do continente. O zagueiro Gustavo Gómez recebeu semanas atrás a visita na Academia de Futebol do treinador do Paraguai, Eduardo Berizzo. Outro possível convocado é o lateral-esquerdo Matías Viña, que tem recebido várias oportunidades do técnico Óscar Tabárez no Uruguai.