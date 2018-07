Taiti estreia contra a Nigéria e se contenta apenas em perder de pouco

BELO HORIZONTE - Às vezes o chavão de que o futebol é uma “caixinha de surpresas” faz sentido. A zebra, o resultado inesperado, surge até mesmo em uma Copa do Mundo, como a queda da Itália para a Coreia do Norte, em 1966, talvez a mais emblemática de todas elas. Pois cabe ao Taiti, que estreia nesta segunda-feira diante Nigéria, o rótulo disparado de azarão da Copa das Confederações.

O jogo, que será disputado no Mineirão, às 16h, colocará lado a lado uma equipe forte e campeã africana contra um time formado por jogadores amadores (leia abaixo). A Nigéria é favoritíssima, apesar de ter enfrentado todos os tipos de problemas: de jogadores lesionados até ameaça de boicote ao torneio. Stephen Keshi montou uma Nigéria forte na defesa, com um meio de campo jovem que tem como estrela, John Obi Mikel, do Chelsea, além de um ataque forte com Musa e Oduamadi. A equipe joga no 4-4-2.

Keshi tem conseguido dar um padrão tático à equipe, algo que sempre foi a dificuldade de equipes africanas, sempre muito fortes apenas fisicamente. O maior problema dele para montar esse time foram as lesões dos meias Ogenyi Onazi e Victor Moses e do atacante Emmanuel Emenike.

Outro imprevisto: o atraso para chegar ao Brasil. Os nigerianos desembarcaram em Belo Horizonte somente na madrugada de domingo e fizeram um único treino no Mineirão, ontem à tarde. Tudo por causa de um desentendimento na premiação dos jogos que a seleção disputa nas Eliminatórias Africanas. Parte do elenco não aceitou o valor pago pela federação local de US$ 2,5 mil por jogo.

Segundo a imprensa nigeriana, o “motim” só foi solucionado graças a intervenção do Ministro do Esporte, Mallam Bolaji, pressionado pela Fifa – a entidade estava furiosa com a possibilidade de uma equipe desistir da competição.

Líderes do elenco da Nigéria disseram que a discussão sobre o dinheiro não vai prejudicar o time na competição. “Esta será uma partida que temos de vencer e precisamos estar concentrados. Não podemos dar chance para o azar”, disse o zagueiro Efe Ambrose.

A Nigéria se vê obrigada a vencer o Taiti, mesmo cansada por causa da viagem, porque está num grupo que tem Espanha e Uruguai como favoritos.

O Taiti, nos vários treinos que fez em Belo Horizonte, privilegiou a defesa, jogando apenas com um atacante avançado. É para perder de pouco.