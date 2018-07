Taiti leva mais uma goleada e surpreende torcida

RECIFE - Uma das mais belas histórias de carinho de uma torcida por uma seleção em competições da Fifa teve o seu capítulo final ontem com a despedida do Taiti da Copa das Confederações, após derrota por 8 a 0 para os reservas do Uruguai. Adotada pelos brasileiros desde a sua chegada ao País, a equipe da Oceania foi aplaudida ontem pelos pernambucanos do momento em que subiu ao gramado para o aquecimento até o apito final.

Aos uruguaios sobraram vaias, até mesmo na hora dos gols, que, por sinal, não demoraram a sair. Com um minuto e 20 segundos, Abel Hernández fez o gol mais rápido da história do torneio. Até o final do jogo, o atacante ainda marcaria outras três vezes.

Mas o jogador mais festejado foi o goleiro taitiano Meriel, que defendeu pênalti de Scotti. E, para retribuir o carinho, os taitianos reservaram uma surpresa para o final. Estenderam uma faixa com a frase "Obrigado Brasil" e desfilaram com bandeiras do País nas costas.