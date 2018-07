Taiti vence na estreia das Eliminatórias da Oceania para a Copa O Taiti não teve qualquer dificuldade para atropelar a Samoa neste domingo e estrear com vitória nas Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Com três gols logo nos primeiros 15 minutos, a seleção venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A.