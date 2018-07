Taitiano é punido por doping na Copa das Confederações

ZURIQUE - O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu nesta sexta-feira pela suspensão de seis meses do jogador taitiano Vincent Simon, que foi flagrado em exame antidoping na Copa das Confederações com o uso de tuaminoeptano, substância considerada proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O teste foi feito depois da seleção do Taiti ter sido derrotada por 8 a 0 para o Uruguai, no dia 23 de junho, em partida realizada na Arena Pernambuco.

Como estava suspenso provisoriamente desde 31 de julho, quando o resultado do exame foi divulgado, o lateral-direito taitiano poderá voltar a jogar a partir 7 de fevereiro, porque a punição já inclui o tempo da sanção preventiva que havia sido imposta enquanto ele não havia sido julgado.

Com uma equipe praticamente amadora, o Taiti fez a pior campanha da história da Copa das Confederações, que em 2013 teve no Brasil a sua nona edição. O campeão da Oceania perdeu os três jogos que fez no torneio, tendo sofrido 24 gols e marcado apenas um. Perdeu por 6 a 1 para a Nigéria, 10 a 0 para Espanha e 8 a 0 para o Uruguai.