Talisca é convocado na vaga de Lucas para amistosos da seleção

Sensação neste início de temporada do futebol europeu, Anderson Talisca terá a chance de mostrar o seu talento também na seleção brasileira. Na tarde desta segunda-feira, a CBF anunciou por meio de seu site oficial que o meia do Benfica foi convocado pelo técnico Dunga na vaga do lesionado Lucas, para os amistosos contra as seleções da Turquia, na quarta-feira, e Áustria, dia 18.

O jogador do Benfica ganhou a chance por viver grande fase no futebol português. Benfica, que era volante, vem se destacando no ataque. Já marcou oito gols e é o atual artilheiro do Campeonato Português, enquanto o Benfica é o líder da competição.

Talisca foi revelado pelo Bahia, time que deixou neste ano, rumo ao clube europeu. Estreante na seleção de Dunga, o meia-atacante já tem passagens pela base do time nacional. No ano passado, defendeu a equipe sub-20 na conquista do título do Torneio de Toulon, na França.

Neste ano, representou a seleção sub-21 nos amistosos contra a Bolívia e os Estados Unidos, em outubro. Convocado para o Torneio da Wuhan, na China, Talisa agora deve ser dispensado pelo técnico Alexandre Gallo porque a competição, a ser realizada entre os dias 14 e 18, vai coincidir com as datas dos amistosos da seleção principal.

Mesmo assim, o jogador só entrou na lista da seleção brasileira após Lucas lesionar o pé direito em vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Companheiro de clube do jogador ex-São Paulo, David Luiz lamentou a ausência. "Infelizmente essa contusão veio em um momento em que ele está muito bem. Vamos torcer para que o Lucas se recupere rapidamente, para o bem da Seleção e do PSG", disse no desembarque dos jogadores na Turquia, nesta segunda.

Depois do amistoso em Istambul, que acontece já nesta quarta, a seleção viajará para Viena, onde enfrentará a Áustria no dia 18, terça-feira da próxima semana. Será o último amistoso do Brasil neste ano.