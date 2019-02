Talleres x São Paulo: onde assistir ao vivo a partida pela Libertadores

Após um mês de jogos com cara de testes, o São Paulo finalmente se depara com o confronto mais importante da temporada até o momento: nesta quarta-feira, visita o Talleres-ARG, às 21h30 (de Brasília), no estádio Mário Kempes, na Argentina, pela segunda fase da Copa Libertadores da América.

Onde assistir Talleres x São Paulo?

Talleres x São Paulo terá transmissão da TV Globo e acompanhamento em tempo real do Estado. Trata-se do primeiro duelo. O da volta está marcado para o dia 13, no Morumbi. Quem passar ainda precisará enfrentar o vencedor do confronto entre Palestino, do Chile, e Independiente Medellín, da Colômbia, para ficar com uma vaga no Grupo A, que tem o atual campeão River Plate-ARG, além de Internacional e Alianza Lima-PER. Em comum, as equipes trazem para este confronto momentos de altos e baixos. O São Paulo de André Jardine ainda não convenceu no Campeonato Paulista, apesar de liderar o seu grupo. Mesmo depois de muitas observações, o treinador parece inseguro quanto à melhor formação. Certeza, mesmo, apenas que Hernanes será titular e a principal esperança de um bom resultado em Córdoba.

Na última rodada, mesmo sem convencer, o time brasileiro derrotou o São Bento por 1 a 0, gol de Hernanes, e se manteve na liderança do Grupo D do Paulistão. O Talleres também vem de resultado positivo. Na sexta-feira, derrotou Banfield por 3 a 1, pelo Campeonato Argentino.

O Talleres de Juan Pablo Vojvoda, que assumiu o time em junho de 2018, ocupa a modesta 12ª colocação do Campeonato Argentino. Também reforçado com algumas peças em 2019, aposta nos veteranos Guiñazu, ex-Internacional e Vasco, e Dayro Moreno, campeão da Libertadores em 2004 pelo Once Caldas-COL, para ir mais longe em sua segunda participação no torneio: em 2002, ficou pela fase de grupos.

VEJA OS JOGOS DESTA SEGUNDA FASE DA COPA LIBERTADORES

Terça-feira

19h15 Danubio-URU x Atlético-MG

21h30 Melgar-PER x Universidad de Chile-CHI

21h30 The Strongest-BOL x Libertad-PAR

Quarta-feira

19h15 Defensor-URU x Barcelona-EQU

19h15 Delfin-EQU x Caracas-VEN

21h30 Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL

21h30 Talleres-ARG x São Paulo

Quinta-feira

21h30 La Guaíra-VEN x Atlético Nacional-COL

VEJA OS CONFRONTOS DA TERCEIRA FASE DA LIBERTADORES

Danúbio ou Atlético-MG x Defensor ou Barcelona

Melgar ou Universidad de Chile x Delfín ou Caracas

The Strongest ou Libertad x La Guaira ou Atlético Nacional

Palestino ou Independiente x Talleres ou São Paulo