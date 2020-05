Talles Magno, do Vasco, estaria na mira do Liverpool, reporta jornal inglês 

O Liverpool está interessado em Talles Magno para a formação de uma nova geração de estrelas. Isso é o que diz o jornal britânico “Daily Mirror”, que aponta a joia do Vasco, de apenas 17 anos, como um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. Segundo a publicação, os Reds estariam de olho no garoto, há, pelo menos, dois anos.

LEIA TAMBÉM > Messi vê a paralisação do futebol como positiva para o Barcelona

O jornal diz que Talles teria características similares a de Roberto Firmino e destaca as dificuldades financeiras do clube carioca, que estaria disposto a gerar receitas, a partir da venda de jogadores, o que facilitaria as negociações.

Apesar do futebol estar andando à passos curtos, o nome do jovem Talles Magno tem ganhado espaço na imprensa europeia. Na última semana, o diário espanhol “As” reportou que Sevilla, Bayer Leverkusen e Lazio também estariam de olho no jogador.

Contudo, a manobra financeira para tirá-lo do Gigante da Colina não seria tão simples, como reporta o Daily Mirror. De acordo com os espanhóis, o Vasco teria pedido 25 milhões de euros (R$ 154 milhões), para dar prosseguimento a quaisquer negociações.

Em 22 jogos com a camisa cruzmaltina, Talles acumula apenas dois gols. Seu contrato foi renovado no final de 2019, o que proporcionou um grande aumento no valor de sua multa rescisória, avaliada em R$ 200 milhões.