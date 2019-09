Talles Magno marca e seleção sub-17 empata com Inglaterra em jogo visando Mundial

Com gol do vascaíno Talles Magno, a seleção brasileira sub-17 ficou no empate por 1 a 1 com a Inglaterra, neste domingo, em amistoso realizado na cidade inglesa de Hednesford. A equipe nacional se prepara para o Mundial da categoria, a ser realizado no Brasil em outubro.

O time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Dea fará parte do Grupo A do torneio, que ainda conta com Canadá, Nova Zelândia e Angola, e encerrarrá a série de jogos preparatórios em solo europeu na próxima terça-feira, diante da Austrália, no St. George´s Park, CT da seleção inglesa. Antes, a equipe nacional já havia vencido a Coreia do Sul por 2 a 1 na última sexta-feira.

No confronto deste domingo, que ocorreu no estádio Keys Park, pertencente ao Hednesford Town, da sétima divisão inglesa, a equipe brasileira foi escalada com Matheus Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patryck (Caio Roque); Daniel Cabral (Sandry), Diego Rosa; João Peglow e Gabriel Verón (Juan), Kaio Jorge (Lázaro) e Talles Magno.

Mesmo criando boas oportunidades no primeiro tempo, o Brasil saiu atrás do placar com um gol de pênalti, assinalado após falta de Daniel Cabral dentro da área. Musah foi para a cobrança e abriu o marcador para a seleção da casa, que é a atual campeã mundial da categoria.

Com mais iniciativa na volta do intervalo, os brasileiros chegaram à igualdade no marcador logo aos cinco minutos, com o atacante Talles Magno recebendo belo passe de Gabriel Verón para tocar na saída do goleiro.

O Brasil ainda pressionou os europeus e quase chegou ao gol em jogada de João Peglow dois minutos depois, mas a tentativa parou na trave direita inglesa. Aos 28, nova boa chance de Talles Magno parou na intervenção do goleiro anfitrião e o placar ficou mesmo na igualdade.