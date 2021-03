Talvez o melhor exemplo que o futebol possa dar seja a continuação dos jogos

A paralisação do futebol em São Paulo aconteceu em meio a questões políticas que mexem com quem mira as urnas em 2022. O ressurgimento de Lula no cenário político-eleitoral preocupou o governador João Doria, que há pelo menos um ano pega carona na pandemia para se firmar como o anti-Bolsonaro, a quem se acoplou para garimpar os votos que lhe valeram a eleição em 2018. Era o “Bolsodoria”, lembra?

No momento em que o tiroteio pré-eleitoral se acentua, medidas que possam causar impacto em parte do eleitorado tornam-se mais interessantes. E a proibição dos jogos de futebol conta com o apoio de parte da população, além da imprensa. Pouco se debate com base na experiência já existente sobre os reais riscos. Muitos atiram tudo no mesmo caldeirão e colocam o selo: “Proibido”.

Os profissionais do futebol são mais testados do que as demais categorias, com duas, três verificações semanais para atestar se estão, ou não, infectados pelo novo coronavírus. Na Europa, mesmo com a segunda onda da pandemia a bola não parou. Lá constataram que era possível seguir com as partidas entre profissionais sem que um grande risco fosse por elas arrastado.

O esporte segue sem público há quase 12 meses. Da mesma forma que a medicina descobriu maneiras de combater o vírus diante de pessoas infectadas, nos acostumamos a ter cuidados antes inexistentes no dia a dia. E o futebol mostrou-se possível, mas o debate sobre parar a bola, ou não, tem se limitado a teses e preocupações políticas.

Há quem defenda a interrupção dos jogos por um “simbolismo”, como se a paralisação de uma atividade (econômica) servisse de exemplo. Beira a ingenuidade, ante praias lotadas, manifestações pelas ruas do País como as deste domingo, festas e baladas clandestinas. Será que é nos jogos de futebol, com todos testados, que o vírus se propaga? Por outro lado, jogadores dão sinais de que, fora da rotina de trabalho, nem sempre têm a conduta mais indicada. Em 2020, após cerca de 100 dias sem futebol, muitos atletas acusaram positivo quando se reapresentaram em seus clubes. Estavam em quarentena? Outros aproveitam dias de folga como se nada acontecesse no mundo. Tudo bem discutível.

O atacante Jô e o meio-campista Otero, por exemplo, foram para um resort em meio à fase vermelha do plano de contenção à pandemia. A conduta da dupla não pegou bem no Corinthians. Detalhe: o passeio aconteceu quando o clube passava por um surto de Covid-19 no departamento de futebol. Segundo “A Gazeta Esportiva”, houve relaxamento dos protocolos no CT.

Se os atletas corintianos postaram fotos, os do Palmeiras não ficaram atrás. Depois de conquistarem a Copa do Brasil, se espalharam por hotéis em Fortaleza, que é mais longe de São Paulo do que alguns países da América do Sul, e no distante México. Outros seguiram em diferentes direções, destinos variados como se tudo estivesse normal.

Claro que a vida pessoal do jogadores pertence a eles. Porém, na pandemia, todos estão no mesmo barco, ou deveriam estar. Mas seguem se espalhando. O ápice de tal comportamento surgiu ontem, com Gabigol detido em um cassino clandestino em São Paulo. O jogador tem a reapresentação no Flamengo prevista para hoje e, na véspera, lá estava, exposto em meio a cerca de 150 pessoas. Fica a pergunta, se a bola parar os profissionais darão sua contribuição? Ou seriam férias para os boleiros como se não existisse o vírus? Talvez o melhor exemplo que o futebol possa dar seja a sequência dos jogos, com seus profissionais sob controle.