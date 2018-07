Também me chateei com Menotti em 78, diz Maradona

BUENOS AIRES - O técnico da seleção argentina, Diego Maradona, comparou nesta quinta-feira, 20, o corte de sete jogadores do grupo que vai à Copa do Mundo da África do Sul com a lista de César Luis Menotti para o Mundial de 1978, na Argentina, da qual ficou de fora.

"Também me chateei com Menotti em 78", disse o técnico, sobre os jogadores que não vão à Copa. À época com 18 anos, Maradona era uma das promessas do futebol argentino e já se destacava no Argentino Juniors, mas ficou de fora do Mundial, que seria o primeiro a ser vencido pela Argentina.

O ex-jogador, líder da Argentina campeã da Copa 1986, comentou a redução que teve de fazer na lista inicial de 30 jogadores. "Se há algum jogador que senti muito por deixar de fora, esse foi Lavezzi (atacante do Napoli), que merecia ir para a África, mas tive de escolher apenas 23".

Mundial começa hoje. Maradona afirmou ainda que a Copa do Mundo da África do Sul já começou para sua equipe,que chegou hoje ao Centro de Treinamento da Associação do Futebol Argentino (AFA) para iniciar a preparação para o torneio.

"Hoje começamos a jogar o Mundial", disse o técnico, que acrescentou: "o elenco está muito bem, vai se dedicar ao máximo e honrar a camisa".

Dos 23 jogadores que estão na lista final, 17 já participaram do treino de hoje. O atacante Sergio Agüero, do Atlético de Madri, é esperado em Buenos Aires após disputar a final da Copa do Rei, enquanto o meia Verón e o lateral Clemente Rodríguez estão concentrados com o Estudiantes, que esta noite enfrentará o Internacional pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Os jogadores Walter Samuel e Diego Milito, da Inter de Milão, e o zagueiro Martín Demichelis, do Bayern de Munique, participarão da final da Liga dos Campeões, no sábado.

O primeiro treino da Argentina visando à Copa foi leve, já que os atletas serão submetidos nesta sexta-feira a exames médicos, para os quais ficarão concentrados nas instalações da AFA.

Argentina viajará para a África do Sul no próximo dia 28, onde se concentrará em Pretória. O time de Messi, Tévez e companhia está no grupo B, junto a Nigéria, Coreia do Sul e Grécia, e estreia contra os nigerianos, em 12 de junho.