Tanque vazio

O tema é inevitável e recorrente em época de Copa: apurar como anda a expectativa do brasileiro em relação à competição. Para tanto, fazem-se pesquisas de opinião nas semanas que a antecedem e rendem pautas e análises para a mídias e especialistas em tendências.

O resultado em geral segue modelo padrão e aponta que o torcedor anda com baixo nível de “engajamento” ou coisa que o valha. Pronto, não faltam interpretações de que o glorioso esporte bretão já não arranca suspiros generalizados, seguidas da previsão de que o evento vai transformar-se por aqui num fiasco retumbante.

Meia-verdade. Vá lá que o futebol atualmente talvez não seja paixão desvairada, como em outras eras. A turma tem diversas alternativas para distrair-se, sem contar que há admiradores de equipes estrangeiras – basta conferir a audiência deste sábado de mais um título europeu do Real Madrid – e fanáticos por outras modalidades esportivas. Uma freguesia em fuga e a ser reconquistada.

Mas não boto fé em desinteresse pelo festival da bola marcado para a Rússia. Em décadas no ofício de acompanhar Mundiais como profissional (só no Estadão foram sete), não falhou uma vez que não se alardeasse a indiferença popular etc. e tal. Por crises econômicas, por conturbação política, ou mesmo por rejeição à CBF, se imaginava que o destino da amarelinha passaria despercebido por estas bandas.

Conversa fiada. Na primeira assoprada de apito, tudo muda. Veremos no dia 14 de junho, um monte de gente que se ligará nas peripécias dos donos da casa contra a Arábia Saudita. E os índices de ibope terão picos a partir do domingo, 17, com Brasil x Suíça, 3 da tarde, horário ideal para churrasco, feijoada, macarrão.

Me cobrem se eu errar. Pago um pastel com caldo de cana na feira – só se for a que tem no Sumaré, perto do metrô Vila Madalena, ao lado de casa. Vai que até lá os caminhoneiros ainda estejam em greve... Melhor prevenir.

Copa é fenômeno que atrai o frequentador de estádios, o fã de poltrona, ligado em tudo quanto é jogo, mas pela telinha, e o pacheco, torcedor bissexto, patriota de ocasião, que não entende patavina de futebol, mas espera brilho da seleção pela “honra do país”. Tem plateia de toda espécie.

Claro que há os esnobes, que torcem o nariz para “essa bobagem de jogo” e enumeram teses a respeito de manipulação das massas, proveito ideológico e força enganadora emanada de 22 marmanjos brigando por bola. As restrições fazem sentido, e não foram raras as vezes em que Mundial se confundiu com regimes autoritários e/ou desacreditados.

Mesmo detratores do futebol darão suas olhadelas, disfarçadas que sejam, para ver na tevê como se saem Neymar & Cia. O desfecho da expedição brasileira na antiga terra dos czares não mudará o rumo da política. A conquista do hexa ou nova surra para alemães e similares não moverá uma palha em favor ou contra o governo. Nem terá reflexos nas eleições. Já foi o tempo em que demagogos davam Fuscas para atletas para angariar prestígio ou votos. O povo não cai mais nessa.

O Brasil está em crise, os tanques dos carros esvaziaram, assim como as gôndolas dos supermercados e as barracas das feiras. O saco de batata valorizou mais do que ouro, há quem se estapeie por uns litros de gasolina. A paciência do povo está no limite, o desemprego cresce. Não se pode fechar os olhos para os dramas cotidianos. Jamais.

No entanto, o Mundial funciona como um passatempo, ligeira anestesia, breve trégua nas preocupações. Uma espécie de carnaval prolongado, que aparece a cada quatro anos. Depois, retomamos a rotina, com alegrias e dissabores. Na década de 70, alguém diria que isso é alienação. Mas até os que lutavam contra a Ditadura esqueciam um pouco das dores para torcer pela seleção.

Contraditório, sim. É futebol.