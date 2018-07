Tão raro quanto os craques

De onde saíram esses caras? São filhotes de uma disputa política ou torcedores dos tempos virtuais? Ou talvez o substrato de um certo tipo de jornalismo esportivo semeador de crises?

Vontade não falta ao Corinthians, esse não é o problema, falta tempo. No domingo, contra o Grêmio, o time chutou a gol 16 vezes, número que impressiona e leva à conclusão de que houve um bombardeio, mas nada disso aconteceu. Só uma bola atingiu o alvo, o gol defendido por Marcelo Grohe.

Diante de uma equipe que também vem ferida pela desclassificação na Libertadores, e que será muito competitiva no Brasileirão, o Corinthians escancarou sua dificuldade de organizar o jogo no meio de campo e produzir finalizações para André.

Foi notável no atacante, porém, o esforço para ser uma alternativa, pelo menos como pivô, 10 metros antes da grande área gremista, algo que não é natural para ele. Com dificuldade de propor o jogo, a equipe busca seu centroavante para encurtar a distância e se aproximar do gol.

O segundo tempo foi melhor. Romero, pela esquerda, dominado por Ramiro, não conseguiu jogar. Sem espaço, obrigado ao jogo curto, o esforçado paraguaio, de claríssimas limitações técnicas, empacou o time naquele setor.

Com Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, a equipe cresceu e terminou pressionando o time gaúcho, mesmo sem um atacante pelo lado como gostaria Tite, papel desempenhado pelo lateral Fagner no setor direito.

É natural que o capitão da reconstrução tenha dificuldade para conceber uma nova equipe, cuja ligação com a campeã de 2015 é o sistema, o 4-1-4-1, e quase nada além disso. O desenho tático não deve e não pode travar o desenvolvimento do grupo, mas foi o alicerce do título.

O Corinthians campeão brasileiro teve altos e baixos, cresceu durante o ano e, quando ficou pronto, desapareceu. Agora vai demorar para engrenar, para desenvolver parcerias e estabelecer as triangulações dentro do modelo do treinador. “Se o torcedor não apoiar, vai ser mais difícil”, avisa Tite.

Infelizmente a falta de memória empurra a análise para um beco sem saída. O time do ano passado demorou a encaixar Vagner Love e só cresceu na reta final do campeonato, levou meses para superar seus problemas. Mas ninguém se lembra disso.

O Brasileirão obrigará Tite a movimentar as peças de seu xadrez mais rapidamente. O time que terminou a partida de domingo é uma alternativa.

Giovanni Augusto, mesmo sendo menos atacante e mais meio-campista do que Romero e Lucca, merece ficar. Existe mais futebol no ex-jogador do Atlético do que nos colegas que frequentam o setor esquerdo corintiano.

As respostas virão dos treinamentos e das partidas, não há outra maneira. A menos que o clube contrate Zlatan Ibrahimovic, que deixou o Paris Saint Germain. Como esse tipo de jogador não está na pauta, foco no trabalho, como diriam os gaiatos que foram ao portão do CT protestar e fazer ameaças. A missão é árdua e precisa de tempo, algo tão raro por aqui quanto os craques.

PALMEIRAS

Tchê Tchê disputou a final do Paulistinha no domingo e no sábado seguinte fez ótima estreia no Palmeiras. Ponto para Cuca, que deu ao jogador as mesmas condições que ele tinha no Osasco Audax. Tchê Tchê não sentiu o peso da camisa e ajudou sua nova equipe a começar muito bem o Brasileiro.