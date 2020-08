Tapetão, Palestra e Lazio já impediram Corinthians de conquistar o tetra paulista

O Corinthians terá a quarta chance de conquistar o tetracampeonato paulista nesta semana, quando fará dois jogos com o Palmeiras - o primeiro na quarta, às 21h30, e o segundo no sábado, às 16h. Nas três vezes anteriores, o "tapetão", o Palestra Itália e a equipe italiana da Lazio ajudaram a impedir o feito que só o Clube Athletico Paulistano obteve em 1916/1917/1918/1919.

Em 1925, o Corinthians poderia ter conquistado a quarta taça seguida, caso tivesse entrado na justiça, pois com a desistência do Paulistano, todos os pontos envolvendo a equipe poderiam ser repassados aos seus adversários e, desta forma, o time de Parque São Jorge, que contava com o craque Neco. ultrapassaria a Associação Atlética São Bento.

Em 1931, o Corinthians terminou apenas na sexta colocação, depois de perder Del Debbio, principal jogador do elenco, além de todo o setor ofensivo Filó, Rato e De Maria. Os jogadores foram negociados com a Lazio, da Itália, que enfraqueceu outras equipes ao também contratar jogadores importantes.

Em uma época muito diferente, neste ano, Corinthians e o Palestra Itália, nome original do Palmeiras, modificado em 1942 por causa da Segunda Guerra Mundial., chegaram a fazer um amistoso no Parque São Jorge, cuja renda foi destinada para a reforma do Parque Antarctica (antigo estádio palmeirense). O jogo terminou empatado por 1 a 1.

Em 1940, o estádio do Pacaembu foi inaugurado e o título ficou para o Palestra Itália, enquanto o Corinthians, apesar de contar com Servílio e Teleco, decepcionou ao encerrar sua participação apenas com a quarta colocação, atrás de Portuguesa e Ypiranga.