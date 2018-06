Tapia e Carrillo fazem treino à parte na seleção peruana e viram dúvidas

O dia amanheceu com chuva forte na capital russa nesta terça-feira. Isso fez com que o treinamento da seleção peruana começasse com atraso de pelo menos uma hora. Mas, como o tempo na cidade oscila bastante, foi debaixo de um sol forte que o Peru fez seu último trabalho em Moscou antes da viagem para Ecaterimburgo, onde na quinta-feira enfrenta a França às 12h (horário de Brasília) pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de 2018. Depois de perder a primeira partida para a Dinamarca, só a vitória interessa aos peruanos.

Titulares do técnico argentino Ricardo Gareca, Renato Tapia e André Carrillo treinaram de forma separada dos demais companheiros, apenas realizando exercícios físicos e de recuperação. Se Carrillo não preocupa tanto, Tapia, que precisou ser substituído contra a Dinamarca, é dúvida para o jogo contra os franceses.

Ele até tentou começar o treinamento junto com os demais jogadores do elenco, mas foi chamado pelo preparador físico para realizar trabalhos específicos de fortalecimento muscular.

Como o Peru precisa da vitória, Ricardo Gareca poderá fazer algumas alterações em relação ao time que começou a partida na estreia. Caso Tapia não tenha condições de jogo, Pedro Aquino entrará em seu lugar.

O atacante Paolo Guerrero também poderá começar a partida. Contra a Dinamarca, ele jogou apenas os últimos 30 minutos. Gareca ainda estuda quem sairá para a entrada do experiente atacante. Cueva, que perdeu um pênalti no primeiro jogo, poderá deixar o time.